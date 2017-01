Broos kijkt positief vooruit: 'Dat is enige wat Kameroen nog nodig heeft'

"We kunnen niet scoren", zo betreurde Hugo Broos, bondscoach van Kameroen, nadat zijn Ontembare Leeuwen zaterdag 1-1 gelijkspeelden tegen Burkina Faso in hun eerste groepsduel op de Africa Cup.

"We hadden drie zuivere kansen", aldus Broos. "Twee spelers kwamen alleen voor de doelman, en we slagen er niet in te scoren. Maken we dat tweede doelpunt, dan is de wedstrijd voorbij." Een kwartier voor affluiten maakte Issoufou Dayo voor Burkina Faso de gelijkmaker, nadat Benjamin Moukandjo de score had geopend. "Als we hadden gewonnen, dan zouden we groepsleider zijn en zou de situatie comfortabeler zijn voor ons." Eerder op de dag speelden gastland Gabon en Guinee-Bissau eveneens 1-1 gelijk in groep A, de openingswedstrijd van deze Africa Cup.



"We hebben de tegenstander vandaag gedomineerd en kansen gecreƫerd. Het enige dat we nodig hebben, is iemand die de ballen binnenschiet. Ik heb een Kameroen gezien dat goed gespeeld heeft en over kwaliteiten beschikt. Ik denk dat Kameroen klaar is. We zullen dit niveau nodig hebben om ons te kwalificeren voor de kwartfinales", besloot Broos.