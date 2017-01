Benteke verliest zevende keer op rij, Defour naar mooie tiende stek

Crystal Palace heeft zaterdag op de 21e speeldag van de Premier League een 3-0 nederlaag geleden bij West Ham United. Voor Rode Duivel Christian Benteke, die de hele wedstrijd op het veld stond, was het al zijn zesde wedstrijd zonder goal. Crystal Palace snakt al zeven wedstrijden naar een driepunter.

Na een kort eerbetoon van West Ham aan de dinsdagnacht overleden François 'Swat' Van der Elst begonnen West Ham en Crystal Palace aan hun partij. Na een weinig hoogstaande eerste helft was het wachten tot de 68e minuut wanneer Feghouli, op aangeven van Antonio, voor een leeg doel voor de openingstreffer zorgde. Carroll (79.), met een heerlijke omhaal, en Lanzini (86.) legden in het slot de eindstand vast op 3-0.



Crystal Palace blijft op de zeventiende stek, met evenveel punten als Hull City, dat Bournemouth versloeg met 2-1 en op de eerste degradatieplaats staat. Adnan Januzaj en Jason Denayer hebben met Sunderland een slechte zaak gedaan in de degradatiestrijd.



In het eigen Stadium of Light kwam Stoke City met 1-3 winnen. Arnautovic (15. en 22.) bracht de bezoekers met twee rake knallen op voorsprong, waarna Crouch iets voorbij het halfuur ook nog kon profiteren van mistasten van Sunderland-doelman Mannone om de 0-3 op het bord te zetten.



De onvermijdelijke Defoe (40.) kon nog milderen tot 1-3, maar verder kwamen de 'Black Cats' niet meer. Januzaj en Denayer speelden de hele wedstrijd bij de thuisploeg, Julien Ngoy mocht bij de bezoekers de slotminuten volmaken. Sunderland zakt zo naar de voorlaatste plaats in de Premier League, Stoke staat negende.



Steven Defour en Burnley konden in het slot de drie punten thuishouden tegen Southampton (1-0). De teruggekeerde Joey Barton verzilverde elf minuten voor tijd een vrijschop voor de thuisploeg. Steven Defour werd een kwartier voor het einde naar de kant gehaald. Burnley klimt naar een knappe tiende stek.



Christian Kabasele en Watford bleven in eigen huis op een 0-0 gelijkspel steken tegen Middlesbrough. Kabasele speelde de hele wedstrijd als rechtsachter, maar kon zijn team niet aan de drie punten helpen. Watford blijft veertiende.



Marnick Vermijl hield op de 26e speeldag van de Championship met Preston de drie punten thuis tegen Brighton (2-0). Vermijl speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg en zag Huntington (13.) en Robinson (53.) raak treffen.



Bij de bezoekers zat de door West Bromwich uitgeleende Sébastien Pocognoli niet in de selectie. Preston staat negende. Brighton verliest zijn leiderspositie aan Newcastle, dat met 1-2 won van Brentford. Matz Sels bleef op de bank bij de 'Magpies'. Denis Odoi ten slotte mocht in de toegevoegde tijd invallen bij Fulham, dat dankzij goals van Martin (45.+1) en Malone (55.) Barnsley met 2-0 klopte. Fulham is achtste.