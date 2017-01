'Vertonghen's blessure zou wel eens ernstig kunnen zijn'

Rode Duivel Jan Vertonghen ging zaterdag tijdens de competitiewedstrijd van zijn team Tottenham tegen West Bromwich (4-0) door zijn enkel en moest zichtbaar geƫmotioneerd het terrein verlaten. "Zijn blessure zou wel eens ernstig kunnen zijn", verklaarde zijn Argentijnse trainer Mauricio Pochettino na afloop.

Vertonghen, die op het EK vorig jaar ook al uitviel met een blessure aan dezelfde enkel, moest na 64 minuten van het veld op White Harte Lane. Hij liep de blessure op toen hij een verloren gewaande bal alsnog wilde binnenhouden. "Het ziet er niet zo goed uit voor Jan", bevestigde Pochettino na afloop.



"Hij is heel teleurgesteld. Momenteel kunnen we de aard van de blessure nog niet inschatten. Daarvoor is het wachten tot de komende dagen." Tottenham won de partij tegen West Bromwich met 4-0 en springt voorlopig naar de tweede plaats in het klassement. Leider Chelsea, dat nog vier punten meer telt, trekt zondag naar de uittredende kampioen Leicester.