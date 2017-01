Spurs spelen met Westbrom, ongerustheid over Vertonghen

Tottenham Hotspur heeft in de Premier League Westbromwich Albion ingeblikt met 4-0. De Spurs wonnen via een hattrick van kersverse papa Harry Kane en een owngoal van Gareth McAuley. De blessure van Jan Vertonghen is echter een domper op de feestvreugde.

Vier Belgen verschenen aan de aftrap op White Hart Lane. Bij de thuisploeg stonden Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé in de basis, Nacer Chadli (ex-Tottenham) startte voor West Brom. Na 12 minuten mochten de thuisfans een eerste keer juichen.



Topschutter Harry Kane opende na een assist van Christian Eriksen de score met een rake trap. In minuut 26 stond de 2-0 op het bord, een owngoal van Gareth McAuley. Die zag een schot van Eriksen afwijken op zijn been. Na een kwartier in de tweede helft mocht Chadli gaan rusten. Welshman Hal Robson-Kanu, die op het EK een prachtgoal scoorde in de kwartfinale tegen België, kwam hem vervangen. Drie minuten later verliet ook Jan Vertonghen het veld.



De linksvoetige verdediger van de Rode Duivels sloeg zijn enkel om bij een poging een bal binnen te houden en kon, zichtbaar aangeslagen, niet verder. Ben Davies kwam in zijn plaats. In het slotkwartier dikte Kane, met zijn tweede en derde van de dag, de voorsprong van Tottenham verder aan na assists van Kyle Walker en Dele Alli. Dembélé stond kort voor tijd zijn plaats nog af aan Harry Winks. In het klassement heeft Tottenham 45 punten en wipt het over Liverpool (44) naar plaats 2. Chelsea leidt met 49 punten. West Brom is achtste met 29 punten.