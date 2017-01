Musonda moet Conte overtuigen: 'Hij kan spelen'

Chelsea-coach Antonio Conte wil Charly Musonda Junior deze maand aan het werk zien bij de 'Blues'. "Als hij mij toont dat hij een plek verdient, neem ik hem op in de ploeg", verklaarde Conte vrijdag op de persbabbel in aanloop naar de competitiewedstrijd van zaterdag tegen landskampioen Leicester City.

Musonda Junior maakte furore bij de jeugdploegen van Chelsea en tekende op zeventienjarige leeftijd zijn eerste profcontract op Stamford Bridge. Eind januari 2016 werd de belofte-international uitgeleend aan het Spaanse Real Betis. De huurovereenkomst werd na een succesvol half seizoen verlengd, maar Musonda Junior kon die lijn dit seizoen niet doortrekken. In oktober keerde hij terug naar de 'Blues' om er zijn knieblessure te laten behandelen, begin 2017 maakten Betis en Chelsea bekend dat de huurovereenkomst beƫindigd werd.



Sindsdien lijken de Londenaars aan te sturen op een nieuwe uitleenbeurt. Volgens Britse media is AS Roma, de Italiaanse club van Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen, erg geĆÆnteresseerd in de kwieke flankaanvaller. Maar ook een plek bij de A-kern van Chelsea behoort tot de mogelijkheden. "De toekomst van Charly ziet er goed uit. Hij heeft de kwaliteiten om een geweldige speler te worden", zei Conte aan de pers. "Daarom zou het voor mij en hem uitstekend zijn als ik de komende vijf maanden met hem kan werken om hem beter te maken. Als hij mij deze maand toont dat hij het verdient, neem ik hem op in de ploeg. Ik hou van zijn speelstijl."