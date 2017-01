Kis: 'Verantwoordelijkheid blijven nemen als leider'

SV Roeselare ging vrijdag met 1-0 ten onder op het veld van Antwerp FC. De nederlaag kwam hard aan bij de West-Vlamingen.

"Dat is ook heel normaal. Als je na een reeks van zestien wedstrijden zonder verlies onderuit gaat, dan doet dat veel pijn", zegt Kevin Kis in Het Nieuwsblad. "Je houdt er altijd rekening mee dat het kan gebeuren, maar een reeks wil je altijd zo lang mogelijk rekken. We wisten vooraf dat de trip naar FC Antwerp niet simpel zou zijn. Toch gingen we uit van eigen sterkte. Als leider moet je je verantwoordelijkheid nemen en dat zullen we blijven doen."



"We wisten vooraf dat we 2017 zouden openen met twee moeilijke verplaatsingen. Bij Antwerp trokken we aan het kortste eind, maar er wacht ons vrijdag op het veld van Lommel een nieuwe kans", aldus de linksachter. "In deze reeks bestaan geen simpele wedstrijden, maar we moeten niet twijfelen."



"Het is aan ons om de draad op te nemen en sterk te zijn. Deze ploeg heeft veel kwaliteiten en daar moeten we blijven van uitgaan. Waarom zou je na één nederlaag plots beginnen twijfelen? SK Lierse beende ons na 5-1-winst tegen Lommel bij op de eerste plaats, maar de competitie is nog lang. Wij geven nooit op."