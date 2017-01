Dit is het mooiste doelpunt van 2016 (VIDEO)

De 29-jarige Maleisiër Mohd Faiz Subri heeft op The Best FIFA Football Awards in Zürich de Puskas Award in ontvangst mogen nemen. Dat is de trofee voor het mooiste doelpunt van het jaar. Het pareltje van Subri kreeg de voorkeur op treffers van de Braziliaan Johnath Marlone en de Venezolaanse Daniuska Rodriguez.

Subri, spits bij FA Penang, scoorde op 16 februari in de Maleisische Super League met een magistrale vrije trap. De bal maakte een onwaarschijnlijke curve, Pahang-doelman Mohd Nasril Nourdin kon er alleen maar perplex naar kijken.



Tien doelpunten werden uitgekozen door ex-topspitsen Gabriel Batistuta en Marco van Basten en door vijfvoudig Wereldvoetbalster van het Jaar Marta. Goals gescoord tussen 30 september 2015 en 30 september 2016 kwamen in aanmerking. Uit die tien konden de fans via een internetpoll hun favoriet kiezen.



Op de erelijst treedt Subri in de voetsporen van Cristiano Ronaldo (2009), Hamit Altintop (2010), Neymar (2011), Miroslav Stoch (2012), Zlatan Ibrahimovic (2013), James Rodriguez (2014) en Wendell Lira (2015).