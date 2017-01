Geen Belgen in Wereldelftal

Er staan geen Belgen in de World11, het Wereldelftal van het Jaar van de spelersvakbond FIFPro en de Wereldvoetbalbond FIFA. Dat raakte maandag bekend op de eerste editie van 'The Best FIFA Football Awards' in het Zwitserse Zürich. Met Eden Hazard en Kevin De Bruyne hadden twee Rode Duivels een nominatie in de wacht gesleept, maar zij werden uiteindelijk niet verkozen.

Manuel Neuer, doelman bij Bayern München, is de enige speler in het Wereldelftal die het voorbije jaar niet op de loonlijst van Champions League-winnaar Real Madrid of FC Barcelona stond. De Koninklijke levert Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Marcelo en Sergio Ramos. Barça wordt vertegenwoordigd door Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta en Gerard Pique, terwijl Dani Alves in juni het shirt van de Catalanen ruilde voor dat van Juventus. De spelers van Barcelona zijn overigens niet aanwezig in Zürich, ze bereiden zich voor op de terugwedstrijd van woensdag in de achtste finales van de Copa del Rey tegen Athletic Bilbao.



Opvallend is dat Atlético Madrid-ster Antoine Griezmann, samen met Messi en Ronaldo genomineerd voor FIFA's Best (opvolger van de prijs voor de Wereldvoetballer van het Jaar), niet tot de World11 behoort.



In tegenstelling tot heel wat andere prijzen wordt het Wereldelftal samengesteld door de voetballers zelf. Meer dan 25.000 spelers uit zo'n 75 landen brachten de voorbije weken hun stem uit.