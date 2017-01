Messi redt een punt voor Barcelona

FC Barcelona is zondag op de 17de speeldag in de Spaanse Primera Division niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Villarreal. Lionel Messi scoorde in de slotminuut via een vrijschop de gelijkmaker.

In een aangename eerste helft nam Barcelona het voortouw. Villarreal hield de rangen goed dicht en speelde op de counter. De bezoekers dreigden via Neymar, die niet voorbij doelman Asenjo geraakte. Aan de overzijde schoot Dos Santos tegen zijn ex-club eerst hoog over en nadien tegen verdediger Digne aan. Sansone probeerde het met twee afstandsschoten, maar Barcelona-goalie Ter Stegen had daar weinig moeite mee. Op slag van rust moest Asenjo alles uit de kast halen om een kopbal van Messi over zijn doel te duwen. 0-0 was de ruststand.

Villarreal begon uitstekend aan de tweede helft. Nicola Sansone rondde een snelle counter feilloos af. Barcelona ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kon het defensieve blok van de gastheer niet ontwrichten: een penaltyclaim voor een fout op Neymar viel in dovemansoren en een kopbal van Mascherano viel niet binnen het doelkader. Ook na hands van Bruno in de grote rechthoek kreeg Barça geen strafschop. Amper een minuut na de dubieuze fase schudde Messi een heerlijke curve uit zijn schoenen, maar het schot strandde op de paal. Ook Villarreal wilde een penalty voor hands van Macherano, maar de scheidsrechter gebaarde opnieuw van krommenaas.

De Catalanen bleven komen, maar na een goede redding op een schot van Suarez, een mislukte kopbal van Arda Turan en een afgeweerd schot van Neymar leek Villarreal de drie punten thuis te houden. Dat was echter buiten Lionel Messi gerekend, die een vrije trap op de rand van de zestien versierde en die in de 90ste minuut vervolgens zelf heerlijk in doel trapte: 1-1. In de blessuretijd kreeg Villarreal-verdediger Jaume Costa nog zijn tweede gele kaart.

Door het puntenverlies ziet Barcelona de kloof met aartsrivaal en competitieleider Real Madrid, dat zaterdag al met 5-0 won van Granada, groeien tot 5 punten. De Madrilenen speelden bovendien een wedstrijd minder dan Barça. Real heeft 40 punten en wordt gevolgd door Sevilla (36), Barcelona (35), Atletico Madrid (31) en Villarreal (30).