Lierse hijst zich naast Roeselare op kop in 1B

SK Lierse heeft zondag in de slotwedstrijd van de zevende speeldag van de tweede periode in de Proximus League een makkelijke 5-1 thuisoverwinning geboekt tegen hekkensluiter Lommel United. De Pallieters komen zo naast Roeselare aan de leiding in 1B.

Topschutter Dylan De Belder (15.), Aurélien Joachim (38.), Ayub Masika (49.) en opnieuw De Belder (68.) en Masika (88.) stonden aan het kanon voor de thuisploeg. Glenn Neven scoorde in de slotminuut de eerredder voor Lommel. Lierse profiteert zo optimaal van het puntenverlies van Roeselare. De West-Vlamingen, de winnaars van de eerste periode, leden vrijdag een 1-0 nederlaag op het veld van Antwerp.



Eerder op zondag nam Union met 4-0 de maat van Oud-Heverlee Leuven, dat bovenin het klassement de rol dreigt te lossen. Voor de Brusselaars was het de eerste overwinning in de tweede periode. Tubeke ging zaterdag al met 2-1 onderuit op het veld van Cercle Brugge.



Halverwege de terugronde ligt de strijd voor de tweede periodetitel volledig open. Roeselare en Lierse tellen veertien punten, Antwerp moet maar één punt toegeven op het leidersduo. Daarna volgen Cercle Brugge (10), OH Leuven (9), Tubeke (8), Union (5) en Lommel (2).