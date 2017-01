Antwerp wint topper tegen Roeselare

In 1B heeft Antwerp de belangrijke confrontatie met Roeselare tot een goed einde gebracht. De Great Old won met het kleinste verschil, een verdiende zege.

In de eerste helft trof Dequevy namens Antwerp twee keer de paal, anders was de partij voor de pauze mogelijk al gespeeld geweest. De tweede helft begon met een uitstekende kans voor de leider, maar doelman Debaty hield Ibou van de 0-1. Daarna was het weer alles Antwerp dat de kloek sloeg. Lallemand en Dierckx zetten Biebauw stevig aan het werk. Het was uiteindelijk Owusu die met een lage gerichte knal voor de opening zorgde in de 67ste minuut.



Antwerp ging door en Lallemand kwam nog twee keer erg dichtbij een tweede Antwerpse goal, maar Biebauw verrichtte enkele mirakelsaves. In de slotfase trok Roeselare dan toch in de aanval en dat leidde tot een (terecht) afgekeurd doelpunt wegens buitenspel. De oudste club van land won zo oververdiend met 1-0 en mag blijven dromen van winst in de tweede periode. Het nadert daarin tot op één punt van leider Roeselare. Zaterdag en zondag zijn nog 3 duels in 1B of de Proximus League.