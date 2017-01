Tottenham klopt Chelsea, geen record voor Blues

Tottenham heeft woensdagavond in de absolute topper van de twintigste speeldag in de Engelse Premier League competitieleider en ploeg in vorm Chelsea een 2-0 nederlaag aangesmeerd.

Voor de Blues was het pas het allereerste verlies na dertien opeenvolgende winstpartijen in de Premier League, ze missen zo een uniek record. Dele Alli was de grote man op White Hart Lane, hij kopte tweemaal raak (45. en 54., twee keer op assist van Eriksen).



Er stonden maar liefst vijf Belgen aan de aftrap in de Londense derby. Bij de Spurs waren dat Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé, bij Chelsea Thibaut Courtois en Eden Hazard. Het kwartet Alderweireld-Vertonghen-Courtois-Hazard stond 90 minuten tussen de lijnen, Dembélé werd na 74 minuten naar de kant gehaald en Michy Batshuayi viel in de 85ste minuut in.



Chelsea had vorige speeldag met zijn dertiende zege op rij de reeks die stadsgenoot Arsenal in het seizoen 2001-2002 neerzette geëvenaard. Om beter te doen dan de Gunners hadden ze woensdag dus moeten winnen op het veld van Tottenham, maar dat gebeurde niet.



Ondanks de nederlaag blijft Chelsea wel autoritair op kop. Het heeft 49 punten, vijf meer dan eerste achtervolger Liverpool. Tottenham beent Manchester City bij op de derde stek, beide teams hebben zeven punten achterstand op de leider.