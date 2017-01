Geraerts zet punt achter voetbalcarrière

Voormalig Rode Duivel Karel Geraerts stopt met voetballen. Dat maakte hij woensdag, daags voor zijn 35e verjaardag, bekend in een bericht op Twitter.

"Langs deze weg wil ik alle trainers, spelers, fans en clubs bedanken die in me geloofden. Tot ziens, Karel", klinkt het.



Karel Geraerts debuteerde in 2000 op het hoogste niveau bij Club Brugge. Door de concurrentie met Timmy Simons kreeg de Limburgse middenvelder echter weinig speelkansen van toenmalig coach Trond Sollied. Daarop koos hij begin 2004 voor een uitleenbeurt aan Lokeren. Tussen 2004 en 2007 droeg Geraerts het shirt van Standard. Hij werd er een vaste waarde en verzamelde in die periode twintig caps bij de Rode Duivels (vier doelpunten).



In 2007 keerde de blonde middenvelder terug naar Club Brugge, om er te voetballen tot 2011. Daarna volgden nog passages bij Oud-Heverlee Leuven (2011-2014) en Charleroi (2014-2016). Bij die laatste club vertrok Geraerts afgelopen zomer. Sindsdien zat hij zonder werkgever.