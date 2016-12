Swansea stuurt Bradley na amper 85 dagen de laan uit

Swansea City heeft dinsdag coach Bob Bradley op de keien gezet. De 58-jarige Amerikaan was pas 85 dagen aan de slag bij de 'Swans'.

De 1-4 nederlaag op 'Boxing Day' tegen West Ham United bleek uiteindelijk fataal voor Bradley. Swansea City deelt na 18 speeldagen met 12 punten de laatste plaats met Hull City in de Premier League, op vier punten van de 'veilige' 17e stek.



Sinds hij de eerste Amerikaanse coach in de Premier League werd, toen hij op 3 oktober Francesco Guidolin opvolgde, trok Bradley zeven keer aan het kortste eind in elf wedstrijden.



"We voelden dat we deze verandering moesten doorvoeren, met nog de helft van het Premier League-seizoen voor de boeg", verklaart voorzitter Huw Jenkins. "Nu de club zo'n moeilijke periode meemaakt, moeten we proberen antwoorden te vinden om uit de problemen te geraken."



Bradley kwam begin oktober over van de Franse tweedeklasser Le Havre. Hij trainde onder meer ook de nationale ploegen van de VS en Egypte en het Noorse Stabaek.