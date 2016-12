Drie Belgen aan het kanon in de Premier League

Koploper Chelsea heeft maandag op de 18e speeldag in de Premier League met 3-0 gewonnen tegen Bournemouth. Eden Hazard maakte zijn 50e PL-doelpunt. De 'Blues' boekten hun twaalfde opeenvolgende competitiezege, een verbetering van het clubrecord. Kevin Mirallas en Romelu Lukaku bezorgden Everton de drie punten bij Leicester City.

Antonio Conte dropte op Boxing Day niet Michy Batshuayi maar Pedro in de basiself ter vervanging van de geschorste Diego Costa. Thibaut Courtois en Eden Hazard begonnen wel aan de wedstrijd. In de 24e minuut zagen zij hoe Pedro de score opende. De Spanjaard krulde de bal mooi in de linkerbovenhoek.



Hazard vierde zijn technische klasse bot, onder meer met een indrukwekkende rabona, maar kwam niet tot scoren in de eerste helft. Vroeg in de tweede periode kwam daar verandering in. De Rode Duivel lokte een strafschop uit. Hazard prikte vanaf elf meter zijn 50e doelpunt in de Premier League binnen. In de slotseconden lukte Pedro zijn tweede treffer van de partij. Hazard kreeg nog een applausvervanging, hij ging naar de kant voor Batshuayi. Die mocht letterlijk twee seconden meedoen.



Verder won Everton dankzij zijn twee Belgen met 0-2 bij landskampioen Leicester. Kevin Mirallas opende de score in de 51e minuut, Romelu Lukaku legde de wedstrijd in blessuretijd (90.+1) in een beslissende plooi. Mirallas mocht in de 76e minuut gaan rusten. Manchester United was met 3-1 te sterk voor Sunderland.



Voor het team van José Mourinho scoorden Daley Blind (39.), Zlatan Ibrahimovic (82.) en Henrikh Mkhitaryan (86.). Fabio Borini milderde in de slotminuut. Bij United viel Marouane Fellaini in de 84e minuut in. Jason Denayer stond bij de bezoekers de hele wedstrijd op het veld. Nacer Chadli, die in de 62e minuut vervangen werd, verloor met West Bromwich Albion van Arsenal. Pas vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd liet Olivier Giroud de enige treffer van de wedstrijd optekenen.



Burnley pakte in het eigen Turf Moor een driepunter tegen Middlesbrough, dankzij een doelpunt van Andre Gray (81.). Steven Defour stond pas zes minuten op het veld toen de goal viel.



In de stand vergroot Chelsea de voorsprong op Liverpool tot negen punten, Arsenal staat eveneens op negen punten. Manchester City kijkt tegen een kloof van tien punten aan. De 'Reds' ontvangen dinsdag Stoke City, maandagavond gaan de 'Citizens' nog op bezoek bij rode lantaarn Hull City.