Besiktas nadert op kerstavond tot op 1 punt van leider Basaksehir

Op de 16de speeldag in de Turkse Super Lig heeft Besiktas zaterdagavond met het kleinste verschil gewonnen tegen Gaziantepspor. De verrassende leider Basaksehir liet twee punten liggen in Adana.

De nummer één en twee uit de Turkse voetbalcompetitie moesten op zaterdag aan de bak tegen ploegen uit de kelder van het klassement. In de vroege namiddag kwam Basaksehir niet verder dan 1-1 bij Adanaspor. Attamah zette de leider nog op voorsprong vlak voor de rust, maar amper 7 minuten na de pauze stond het al gelijk, meteen de eindstand.



Ook Besiktas kreeg met Gaziantepspor een degradatiekandidaat over de vloer. Een goal van Aboubakar in de 41ste minuut zou uiteindelijk voor de beslissing zorgen. De Nederlandse Turk Ozyakup miste in de 79ste minuut nog een strafschop waardoor het spannend bleef tot het einde.



Het verrassende Basaksehir blijft aan de leiding met 36 punten uit 16 duels. Het verloor nog niet en speelde zes keer gelijk. Besiktas is tweede op één puntje. Ook op eerste en tweede kerstdag wordt gespeeld in de Turkse Super Lig.