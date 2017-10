Engeland en Duitsland plaatsen zich voor het WK

Na België en organisator Rusland hebben donderdag nog twee Europese landen zich weten te plaatsen voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Duitsland en Engeland kan de groepswinst in de kwalificaties niet meer ontsnappen.

De Duitsers zaten al erg snel op rozen in Noord-Ierland. Na twee minuten maakte Sebastian Rudy met een prachtig afstandsschot de openingstreffer. Het tweede doelpunt liet niet lang op zich wachten, en was al even mooi. Sandro Wagner (21.) knalde van op de rand van de zestien de 0-2 binnen. Net voor tijd maakte Joshua Kimmich er nog 0-3 van, maar in de blessuretijd volgde nog een eerredder van Josh Magennis (90+3.): 1-3.



In dezelfde groep (C) haalde Noorwegen, dat al lang is uitgeteld voor het WK, stevig uit bij kneusje San Marino: 0-8. Sander Berge (Racing Genk) stond in de eerste helft tussen de lijnen. Met nog één wedstrijd te gaan is Duitsland, dat nog geen punt liet liggen, zeker van de groepswinst. Het telt 27 punten, Noord-Ierland is met 19 punten zeker van de tweede plaats.



Engeland won op het nippertje tegen Slovenië dankzij een doelpunt van man in vorm Harry Kane (90.+4). Dat volstond om zeker te zijn van een WK-ticket. De kloof met Schotland, dat na een laat doelpunt van Chris Martin (89.) met 1-0 won van tien Slovaken, is met nog één wedstrijd te gaan zes punten. Malta en Litouwen, de laatste twee in groep F, speelden 1-1 gelijk.



In groep E stond een cruciaal duel tussen Montenegro en Denemarken op de agenda. Vooraf stonden de twee landen op zes punten van leider Polen gelijk tweede met zestien punten. Na iets meer dan een kwartier bracht Christian Eriksen (17.) de Denen op voorsprong, en de stand bleef daarna ongewijzigd. Montenegro speelde met Zarko Tomasevic (Oostende) in de verdediging. In Roemenië-Kazachstan, beiden al uitgeschakeld, werd het 3-1. Razvan Marin (Standard) en Alexandru Chipciu (Anderlecht) speelden er de hele wedstrijd.