Franse oud-tennisser verliest strijd tegen ALS

De voormalige Franse tennisser Jérôme Golmard is maandagnacht op 43-jarige leeftijd gestorven. Hij leed aan de zenuw-spierziekte ALS.

Golmard was gedurende veertien seizoenen profspeler. In april 1999 bereikte hij met de 22e plaats zijn hoogste notering op de wereldranglijst, kort nadat hij in Dubai zijn eerste ATP-titel had veroverd. In januari 2000 voegde de linkshandige Fransman er een tweede titel aan toe, na winst in het Indiase Chennai.



Twee keer verloor Golmard een finale, in het Kroatische Umag (2001) en het Nieuw-Zeelandse Auckland (2002). Op grandslams raakte hij nooit verder dan de derde ronde.



In januari 2014 kreeg de Fransman de diagnose ALS. Sinds hij de controle over zijn beenfuncties verloor, verplaatste de ex-tennisser zich in een rolstoel.