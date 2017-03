Goffin naar de derde ronde in Indian Wells

David Goffin (ATP 12) heeft zich zaterdag geplaatst voor de derde ronde op het ATP-tornooi in het Amerikaanse Indian Wells.

In de tweede ronde haalde de Luikenaar het in drie sets van de 20-jarige Rus Karen Khachanov (ATP 52): 6-4, 3-6 en 6-3 na 1 uur en 55 minuten. Het was hun eerste duel op het ATP-circuit.



In de derde ronde neemt elfde reekshoofd Goffin het op tegen Albert Ramos-Vinolas (ATP 24). De als 22e geplaatste Spanjaard nam zaterdag op het BNP Paribas Open in drie sets de maat van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 67), pas na 2u32 stonden de 6-4, 5-7 en 7-5 setstanden op de tabellen.



Vorig jaar bereikte Goffin de halve finales in Indian Wells, hij heeft dus een pak punten te verdedigen in Amerika. Bij de laatste vier ging hij met 6-3, 3-6 en 6-3 onderuit tegen de Canadees Milos Raonic.



Ruben Bemelmans (ATP 154) wist zich eerder al niet te verzekeren van een plek op de hoofdtabel. Hij verloor in de eerste kwalificatieronde in drie sets van de Slovaak Norbert Gombos (ATP 114): 6-4, 1-6 en 6-3.



MURRAY OUT



Andy Murray heeft bijzonder weinig plezier beleefd aan het prestigieuze ATP-tornooi van Indian Wells. De Schotse nummer één van de wereld was als topreekshoofd vrij in de eerste ronde van het BNP Paribas Open en ging een ronde later meteen erg verrassend onderuit. Hij verloor zaterdag in twee sets van 's werelds nummer 129, de Canadees Vasek Pospisil. De setstanden waren 6-4 en 7-6 (7/5).



Murray was nochtans vol vertrouwen naar Indian Wells afgereisd, een week eerder had hij in Dubai immers zijn eerste ATP-titel van het jaar veroverd. Tegen kwalificatiespeler Pospisil, van wie hij in vier voorgaande confrontaties nog nooit één set van verloren had, liep het echter niet goed. De Canadees verzilverde zijn vijfde matchbal, pakte zijn mooiste zege uit zijn carrière en mag in de derde ronde de baan op tegen de Serviër Dusan Lajovic (ATP 106).



De 29-jarige Murray kon het BNP Paribas Open, een van de grootste toernooien op het circuit, nog nooit winnen en strandde vorig jaar nog in de derde ronde. Begin dit jaar leed hij ook op de Australian Open al een erg pijnlijke nederlaag, hij verloor toen in de achtste finales van de Duitser Mischa Zverev.