Speeldag 11 van de Jupiler Pro League was opnieuw goed voor enkele opvallende statistieken.

Club Brugge (30 punten in 11 wedstrijden) maakt de beste seizoensstart in de Jupiler Pro League sinds RSC Anderlecht in 2003 (31 punten in 11 wedstrijden).



Standard de Li├Ęge boekte zijn tweede opeenvolgende zege nadat ze uit de eerste negen wedstrijden ook enkel de eerste twee winnend afsloten.



Zeven verschillende Sporting Lokeren spelers scoorden minstens een keer en gaven bovendien minstens een assist in de Jupiler Pro League dit seizoen, waaronder Steve De Ridder (doelpuntenmaker) en Robin Soder (assist), wiens samenwerking tot een doelpunt leidde tegen Sporting Charleroi.



KAS Eupen kon voor het eerst een Jupiler Pro League wedstrijd tegen KV Mechelen winnen nadat de vorige vier wedstrijden verloren werden met een gecombineerde score van 6-0.



Jonathan Legear maakte zijn drie Jupiler Pro League doelpunten als invaller.



KAA Gent is de eerste ploeg die meer dan 70% balbezit had in een Jupiler Pro League wedstrijd dit seizoen.



KRC Genk eindigde een periode van zes niet-gewonnen wedstrijden tegen Anderlecht in de Jupiler Pro League sinds 2013.



Isaac Thelin is de eerste speler die vier keer scoort in een Jupiler Pro League wedstrijd sinds Jelle Vossen voor Club Brugge op 25 november 2016.