Karim Belhocine heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Anderlecht en wordt er assistent van Hein Vanhaezebrouck. De Franse Algerijn verlaat KV Kortrijk, waar hij sportief directeur was..

De 39-jarige Belhocine was als speler in België actief bij Virton (2005-2008), Kortrijk (2008-2011), Standard (2011-2012), Waasland-Beveren (2012-2014) en AA Gent (2014-2015). Bij Kortrijk werkte Belhocine nog onder Vanhaezebrouck als hoofdcoach. Na afloop van zijn spelerscarrière was hij bij de Kerels achtereenvolgens assistent (2015-2016), hoofdcoach (2016-2017) en sportief directeur (2017).

Bij Anderlecht tekende Belhocine een contract voor drie seizoenen. Met Gino Caen, die als physical coach aan de slag was bij KV Oostende, trok Anderlecht donderdag nog een andere assistent voor van Vanhaezebrouck aan. Met Caen werkte Vanhaezebrouck ook al samen bij KV Kortrijk.