RSC Anderlecht laat vrijdag in een persbericht officieel weten interesse te hebben in het aanstellen van Hein Vanhaezebrouck als hoofdcoach van paars-wit. "Hein Vanhaezebrouck is op de hoogte. Hij heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd", luidt het. Anderlecht belooft "te gepasten tijde" te communiceren.

Hein Vanhaezebrouck beëindigde woensdag de samenwerking met AA Gent. Bij Anderlecht zou hij Nicolas Frutos moeten opvolgen. Die nam bij de kampioen (ad interim) over na het vertrek van de Zwitser René Weiler op 18 september. Na de 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Celtic lijken de kansen van de Argentijn om T1 te blijven erg miniem.



Voor Vanhaezebrouck zou in het Constant Vanden Stockstadion een contract van drie jaar klaarliggen. Zondag (18u) speelt Anderlecht thuis de Clasico tegen Standard, quasi zeker nog met Frutos op de bank. Daarna volgt een interlandbreak en kan de aanstelling van Vanhaezebrouck mogelijk geofficialiseerd worden.