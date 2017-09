Maandag heeft de Pro League de speeldata voor de achtste finales van de Croky Cup vastgelegd. Deze vinden plaats in de laatste week van november.

Voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische voetbal zijn alle eersteklassers vertegenwoordigd in de achtste finales van de beker. Ze kijken elkaar in de ogen op volgende data:



28/11/2017 20:00 KV Oostende - STVV

28/11/2017 20:00 Royal Excel Mouscron - Sporting Charleroi

29/11/2017 20:00 KV Kortrijk - Royal Antwerp

29/11/2017 20:00 YR KV Mechelen - KRC Genk

29/11/2017 20:30 KAA Gent - Sporting Lokeren

29/11/2017 20:30 Waasland-Beveren - KAS Eupen

29/11/2017 20:45 RSC Anderlecht - Standard de Liège

30/11/2017 20:45 Zulte Waregem - Club Brugge KV