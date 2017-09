Dé affiche van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League wordt het duel van zondag in de vooravond tussen Charleroi en Club Brugge. Beide teams, respectievelijk het nummer twee en één in de stand, bikkelen op Mambourg voor de koppositie.

Charleroi is na zeven matchen nog altijd ongeslagen, maar gaf afgelopen weekend op eigen veld in het slot een 2-0 voorsprong uit handen tegen Waasland-Beveren. Als de ploeg van trainer Felice Mazzu de drie punten pakt, is het altijd alleen leider, al zal Club Brugge daar een stokje voor willen steken. Blauw-zwart, momenteel eerste met een punt meer dan Charleroi, heeft met achttien punten op 21 een haast perfect rapport.



Met het duel tussen Antwerp en KV Kortrijk trappen twee ploegen uit de subtop de achtste speeldag vrijdagavond (20u30) af. Zaterdag in de vooravond (18u) gaat KV Oostende op bezoek bij Racing Genk. De kustploeg, die na een magere 1/21 afscheid nam van coach Yves Vanderhaeghe, gaat in Limburg op zoek naar zijn eerste zege. Al kan ook Genk, dat amibitieus aan het seizoen startte maar pas tiende staat, beter de drie punten pakken.



Later op de avond (20u) hoopt Moeskroen zijn plaats in de top van de stand te verstevigen met het duel tegen staartploeg Eupen, en probeert Mechelen tegen Sint-Truiden zijn eerste driepunter te pakken. Al belooft dat tegen STVV, de verrassende derde, niet makkelijk te worden. Anderlecht wil op de Freethiel (20u30) een woelige periode achter zich laten. Nicolas Frutos, (voorlopig) de opvolger van de vertrokken René Weiler, rekent tegen Waasland-Beveren op de reactie van zijn team na een matige seizoensstart.



AA Gent gaat zondag (14u30) thuis tegen Zulte Waregem op zoek naar zijn tweede zege van het seizoen. De overwinning in de kelderkraker van afgelopen weekend tegen Oostende gaf de Buffalo's alvast extra zuusrtof. Nadien (18u) kijken Charleroi en Club Brugge zich in de ogen, waarna Standard de achtste speeldag op Sclessin afsluit tegen Lokeren (20u). (