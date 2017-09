René Weiler heeft wel degelijk zelf de handdoek in de ring gegooid als coach van Anderlecht. Dat is hetgeen Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck maandag liet weten aan VTM NIEUWS. Maandagmorgen maakte Anderlecht bekend dat de wegen van Anderlecht en René Weiler scheiden.

"Ik wil benadrukken dat we de beslissing om ermee te stoppen samen hebben genomen", legde Van Holsbeeck uit. "Na de wedstrijd tegen Kortrijk (2-2) was de maat voor René Weiler vol. Vooral het feit dat de supporters om zijn ontslag riepen na een doelpunt van ons, kon hij niet bevatten. Zondag werd hij in Brussel ook nog eens belaagd met zijn vrouw. Hij heeft vanmorgen dan ook beslist ermee te stoppen. Hij had meer respect van de supporters verwacht. Ook al is het maar een klein deel van de supporters. Hij zei dat hij de strijd niet meer kon winnen. Daarna hebben we samen beslist om te stoppen."



Hoe ziet de toekomst er nu uit? Nicolas Frutos en David Sesa nemen voorlopig de sportieve taken van Weiler over. "Frutos krijgt nu enkele weken de tijd, maar het is zeker niet de bedoeling dat hij hoofdtrainer blijft. We beginnen nu aan onze zoektocht naar een nieuwe coach."