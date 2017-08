Club Brugge versterkt zich het komende seizoen met de Nederlandse international Jordy Clasie.

De Belgische vicekampioen maakte woensdag bekend Clasie tot het einde van het seizoen te huren van het Engelse Southampton. Toch een opmerkelijke transfer, aangezien de 26-jarige Clasie een zeventienvoudige Nederlandse international is die in 2015 met de nodige adelbrieven op zak van Feyenoord richting de Premier League trok. Hij kon er de verwachtingen echter niet helemaal inlossen en verloor steeds meer plaatsen in de pikorde. Tussen 2011 en 2015 speelde Clasie 155 wedstrijden voor de Rotterdammers en lukte hij 8 goals en 24 assists. Bij Southampton kwam hij in de voorbije twee seizoenen tot 38 wedstrijden in de Premier League.

"Bij Club vindt Clasie Ruud Vormer terug, waarmee hij in Feyenoord al samen speelde. Na het afleggen van zijn medische en fysieke testen, tekende de Nederlander een contract tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie. We heten Jordy van harte welkom in Brugge!", klinkt het bij Club, samen met Charleroi de koploper in de Jupiler Pro League.