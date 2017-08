Zinho Gano is na de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League nog wat steviger leider in het klassement van de Gouden Stier. Ryota Morioka blijft leider in de Pro Assist Century 21 en Louis Bostyn voert het klassement van de Clean Sheets aan.

Zinho Gano scoorde op de eerste drie speeldagen vier keer voor Waasland-Beveren om vervolgens naar KV Oostende te trekken. In zijn tweede match voor de kustploeg was het raak. De teller van de spits staat nu op 5 goals. Het eerste doelpunt van Gano voor KVO leverde het team van Marc Coucke wel geen punten op. Oostende heeft na speeldag 5 nog altijd 0 punten. Op de tweede plaats in de Gouden Stier staat Dennis, de spits van Club Brugge, met vier goals. Dennis kon wegens een blessure niet meespelen tegen Standard afgelopen weekend.

Aan de top van het klassement van de Pro Assist Century 21 verandert niets. Ryota Morioka zwaait nog altijd de plak met 4 assists. Daar kwam er zaterdag geen bij. Waasland-Beveren verloor op Stayen immers met 1-0 van STVV. Ruud Vormer (Club Brugge) en Peter Olayinka (Zulte Waregem) staan respectievelijk tweede en derde met 3 assists.

Louis Bostyn (Zulte Waregem) is lijstaanvoerder bij de Clean Sheets met 3 stuks. Tegen Charleroi moest de doelman van Essevee zich zaterdag wel drie keer omdraaien. Ook Matz Sels (Anderlecht) en Nicolas Penneteau (Charleroi) hebben 3 clean sheets op hun conto staan. Alle drie de doelmannen hebben 450 minuten gespeeld. In dat geval geeft de leeftijd de doorslag en omdat Bostyn de jongste is, staat hij op kop van het klassement.