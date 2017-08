Club Brugge heeft zich met de Zwitserse centrale verdediger Saulo Decarli versterkt. Dat meldt blauw-zwart op zijn website. De 25-jarige Decarli komt over van de Duitse tweedeklasser Eintracht Braunschweig en tekende een contract voor drie jaar.

Decarli startte zijn profloopbaan in 2010 bij Locarno en speelde daarna in de eigen competitie ook nog voor Chiasso (2012-2013). Vervolgens verdedigde hij in Italiƫ de kleuren van Livorno (2013-2014), dat hem in de tweede seizoenshelft aan tweedeklasser Avelino uitleende. In juli 2014 verkaste hij naar Braunschweig. Daar kwam hij deze zomer om disciplinaire redenen in de B-kern terecht.