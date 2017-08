Zinho Gano blijft met vier doelpunten aan de leiding van het Gouden Stier-klassement. Zijn ex-ploegmakker Ryota Morioka is de beste assistgever na vier speeldagen, terwijl doelman Louis Bostyn de leider is in het Clean Sheet-klassement.

Gano (Oostende) scoorde op vier speeldagen vier doelpunten. Omdat hij die allemaal buitenshuis scoorde voor zijn vroegere team Waasland-Beveren, is de boomlange spits de Gouden Stier. De Brugse revelatie Emmanuel Dennis legde er ook vier in 't mandje, maar hij scoorde één van zijn goals thuis. Yohann Boli (STVV), Siebe Schrijvers, Ally Samatta (Genk), Jelle Vossen (Club Brugge) en Jonathan Bolingi (Moeskroen) volgen op één treffer.

Een andere ontdekking in de Jupiler Pro League, Ryota Morioka (Waasland-Beveren), is alleen leider in het Pro Assist Century 21-klassement. In 360 minuten gaf de Japanner vier keer de beslissende pass. Peter Olayinka (Zulte Waregem) is tweede met drie assists, nadien volgt een rist aan spelers met twee assists.

Bij het Clean Sheet-klassement is Louis Bostyn (Zulte Waregem) de trotse leider. Net als Nicolas Penneteau (Charleroi) kon hij zijn netten drie keer schoon houden. Matz Sels (Anderlecht) en Sinan Bolat (Antwerp) hebben twee clean sheets.