Kalifa Coulibaly volgt het voorbeeld van Yassine El Ghanassy en zet zijn voetbalcarrière voort bij de Franse eersteklasser Nantes. De Malinese spits verlaat AA Gent en ondertekende in de Franse havenstad een contract voor vijf seizoenen. Dat bevestigde Nantes vrijdag op zijn website.

Coulibaly zakte donderdagmiddag al samen met zaakwaarnemer Mogi Bayat af naar Nantes om zijn medische testen af te leggen. In West-Frankrijk zal de 25-jarige Malinees een ploegmaat worden van de Belgische belofteninternational Joris Kayembe en Yassine El Ghanassy, die deze week de overstap maakte van KV Oostende. "De Kanaries" zouden zo'n 4 miljoen euro op tafel leggen voor de bijna twee meter lange spits.



Coulibaly streek in de zomer van 2015 neer in de Ghelamco Arena. Het jeugdproduct van PSG was daarvoor een seizoen aan de slag bij Sporting Charleroi, dat hem uit Parijs wegplukte. Voor de Buffalo's scoorde de Malinese international 25 doelpunten, waarvan 12 in Europa. Zijn Europese treffers leverden Coulibaly in Gent de bijnaam 'Mister Europe' op, maar onder Hein Vanhaezebrouck kon de onvoorspelbare Malinees zich toch nooit helemaal onbetwistbaar maken. Bij Charleroi vond hij 7 keer de weg naar de netten.