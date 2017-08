Robert Mühren gaat de komende twee seizoenen voor Sparta Rotterdam voetballen. De Nederlandse aanvaller wordt door Zulte Waregem uitgeleend aan de Nederlandse eersteklasser.

Mühren streek in januari neer aan de Gaverbeek, maar kon zich bij Zulte Waregem niet doorzetten en moest vrede nemen met een hoop invalbeurten. De 28-jarige Nederlander scoorde twee keer in twaalf competitiewedstrijden, dit seizoen kwam hij nog niet in actie.



Het neefje van voormalig topvoetballers Gerrie en Arnold Mühren kwam over van AZ, eerder speelde hij voor FC Volendam. Bij Zulte Waregem ligt hij nog tot medio 2022 onder contract.



Sparta is de club van Loris Brogno, Ryan Sanusi en de door Real Madrid uitgeleende doelman Alex Craninx.