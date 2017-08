Gohi Bi Cyriac (27) maakt geen deel meer uit van KV Oostende. De Ivoriaanse aanvaller ruilt de kustploeg voor Sivasspor. Bij de Turkse promovendus tekende hij voor drie jaar.

"KV Oostende wil 'Zorro' bedanken voor alle inspanningen om KVO mee op de kaart te zetten in de eerste klasse en wenst hem verder bijzonder veel succes toe in zijn carrière", meldt KV Oostende op zijn website.

Cyriac begon zijn carrière op de Belgische velden begin 2009 bij Standard. Daar bleef hij tot de zomer van 2012, waarna de Ivoriaan drie seizoenen het shirt van Anderlecht droeg. Sinds juli 2015 was Cyriac, op een korte uitleenbeurt aan Fulham na, aan de slag bij KV Oostende.

De Ivoriaan was in 60 wedstrijden bij KVO goed voor 21 goals. 14 daarvan maakte hij in zijn eerste seizoen bij de kustboys. Daarna verloor hij de concurrentiestrijd met Landry Damata, waarop een uitleenbeurt aan Fulham volgde. Afgelopen zondag startte de spits voor het eerst dit seizoen in de basis tegen Waasland-Beveren (0-3 verlies), maar werd na 68 minuten gewisseld.

"De voorbije dagen zat Cyriac in Turkije om er medische testen af te leggen. Zowel op persoonlijk vlak als op clubniveau kwam er snel een overeenkomst over de transfer naar Sivasspor", laat Oostende weten. Oostende begon met 0 op 9 dramatisch aan de competitie. Zaterdagavond gaat het team van coach Yves Vanderhaeghe op het veld van het eveneens puntenloze Eupen op zoek naar zijn eerste punten.