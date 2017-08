Na drie speeldagen in de Jupiler Pro League is het tijd om de eerste leiders in de Gouden Stier, Texaco Clean Sheet en Century 21 Pro Assist bekend te maken!

Zinho Gano mag speeldag 4 aanvatten als leider in de Gouden Stier-ranking. De targetman van Waasland-Beveren liet al viermaal de netten trillen voor de Waaslanders. Ook Bonaventure Dennis van Club Brugge zit al aan 4 treffers, maar moet tevreden zijn met de tweede plaats omwille van het verschil in uit-en thuisdoelpunten. Siebe Schrijvers nam al 3 doelpunten voor zijn rekening en mag nog net mee het podium op.



Samuel Asamoah voert het Century 21 Pro Assist-klassement aan. De middenvelder van Sint-Truiden was al goed voor 2 assists. Ook Kalifa Coulibaly en Joakim Maehle hebben al 2 assists achter hun naam staan. Asamoah had echter het minste speelminuten nodig om de assists aan te leveren en prijkt daarom op de eerste plaats.



Louis Bostyn van Zulte Waregem is de eerste leider in het Texaco Clean Sheet-klassement. De jonge doelman van Essevee hield al tweemaal zijn netten schoon. Omwille van zijn 23 jaar heeft hij een streepje voorsprong op Matz Sels (25) en Sinan Bolat (28).