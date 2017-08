Bij Lokeren is Peter Maes donderdag voorgesteld als opvolger van de woensdag ontslagen Runar Kristinsson. De 53-jarige Limburger ondertekende op Daknam een contract voor drie seizoenen en begint er aan zijn tweede ambtstermijn. Eerder was Maes tussen 2010 en 2015 bij de club aan de slag. "Dit voelt dan ook aan als een beetje veel thuiskomen", vertelde Maes.

"Twee jaar geleden heb ik hier afscheid genomen en dat was het einde van een cyclus, nu moet er opnieuw iets opgebouwd worden en zijn we al twee wedstrijden ver in de competitie. Het zal dus zonder voorbereiding zijn en dat is ook de eerste keer voor mij. Er zal dus geduld nodig zijn om het voetbal te brengen dat ik wil, maar ik ben deze uitdaging aangegaan in de wetenschap dat er hier mogelijkheden zijn. Ik heb honger."

Bij zijn vorige passage op Daknam schreef Maes er een succesverhaal neer, met twee bekerzeges (2012 en 2014) en dus ook evenveel Europese campagnes. In het seizoen 2014-2015 werd de groepsfase van de Europa League bereikt, enkele maanden nadat hij verkozen werd tot Trainer van het Jaar. In de competitie loodste hij Lokeren drie keer naar Jupiler Pro League Play-Off 1 en was een achtste stek het slechtste resultaat. Toen liep er echter heel wat kwaliteit rond in Lokeren en dat is nu toch wat minder.

"Toch heeft deze selectie meer in zijn mars dan ze op dit moment hebben laten zien. Nul op zes is te weinig en dus zal er op de eerste plaats harder gewerkt moeten worden. Vandaag is er al met veel passie getraind aan een hoge intensiteit die ik elke training wil zien. Die passie moet er altijd zijn. Ik ben misschien wel wat veranderd, maar ik kan nog altijd niet tegen mijn verlies. De groep toont zich misschien nog iets te nederig, er mag wat meer grinta inzitten. Bovendien zijn er heel wat nieuwe jongens en zal ik wat tijd nodig hebben om ze te leren kennen", aldus Maes.

Sinds zijn ontslag bij Racing Genk zat de Limburger zonder club. Een terugkeer naar Lokeren vindt Maes geen stap terug. "Aan dat ontslag in Genk heb ik toch wel wat schade overgehouden. Hier ben ik teruggekeerd naar een vertrouwde omgeving, zoals Francky Dury (bij Zulte Waregem, nvdr) en Hein Vanhaezebrouck (bij KV Kortrijk, nvdr) destijds ook hebben gedaan. Bij een oude liefde terug goede resultaten neerzetten, dat is de motivatie voor mij."