Club Brugge neemt het in de play-offronde van de Europa League op tegen het Griekse AEK Athene. Dat bleek vrijdag na de loting op de hoofdzetel van de Europese Voetbalbond (UEFA) in het Zwitserse Nyon.

De heenwedstrijd wordt op 17 augustus gespeeld in Brugge, de terugwedstrijd in Griekenland volgt een week later op 24 augustus. De winnaar stoot door naar de groepsfase van de Europa League en is verzekerd van Europees voetbal tot aan de winterstop. Voor de verliezer is de Europese uitschakeling een feit.



Club Brugge ging als reekshoofd de trommel in en zo werden de lastigste tegenstanders vermeden tijdens de loting. AEK Athene eindigde vorig seizoen op de vierde plaats in de Griekse competitie. In de derde voorronde van de Champions League moest AEK zijn meerdere erkennen in CSKA Moskou (0-2 in Athene, 1-0 in Moskou). Club Brugge werd woensdag eveneens uitgeschakeld in de derde voorronde van het kampioenenbal. Het Turkse Basaksehir was met 2-0 te sterk, nadat de heenmatch in het Jan Breydel-stadion op 3-3 was geƫindigd.



AEK heeft met de Griekse Belg Viktor Klonaridis (ex-Moeskroen) en Astrit Ajdarevic (ex-Standard) twee oude bekenden op de loonlijst staan. De Grieken namen het in het verleden al tien keer op tegen een Belgische club en konden in die duels nooit winnen. De laatste confrontatie tussen een Belgische club en AEK Athene dateert van het seizoen 2011-12. Toen won Anderlecht in de groepsfase van de Europa League thuis met 4-1 en gingen de Grieken voor eigen publiek met 1-2 onderuit.