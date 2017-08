AA Gent heeft naar buiten gebracht dat haar Braziliaanse middenvelder Renato Neto opnieuw geopereerd is aan de knie. Voor Neto is het zijn derde operatie in amper twee jaar tijd. Zijn inactiviteit wordt geschat op zo'n zes tot acht maanden.

Zijn carrière komt echter niet in het gedrang. Dat bevestigde orthopedisch chirurg Luc Vanden Bossche na de operatie. "Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de carrière van Renato Neto in het gedrang zou komen. De operatie is volledig geslaagd."



Neto zelf gaf voor de operatie duiding bij zijn toestand. "Na de vorige operatie en de bijbehorende revalidatie speelde ik nog een drietal wedstrijden in de voorbije play-offs. Nadien begon ik aan de voorbereiding van het huidige seizoen. De voorbereiding verliep vrij goed, maar desondanks had ik toch het gevoel dat ik slechts op 90 procent van mijn kunnen presteerde. Daarom hebben we besloten om een bijkomende operatie uit te voeren."



Neto zag enkele weken geleden een droomtransfer naar de Premier League in rook opgaan door gefaalde medische tests bij promovendus Brighton. Neto is na Thomas Foket, die een hartoperatie onderging na eveneens een probleem tijdens zijn medische tests bij het Italiaane Atalanta Bergamo, de tweede Gentse speler die voor lange tijd out is.



De Buffalo's beëindigden het bericht op hun website met de Braziliaanse spreuk "Ser guerreiro não é vencer todas as guerras, mas sim nunca fugir de uma batalha". Dat betekent: "een strijder zijn betekent niet dat je elk gevecht wint, het betekent dat je een gevecht nooit uit de weg zal gaan"