Vrijdag start de Jupiler Pro League 2017-2018 en in mei weten we wie de nieuwe kampioen wordt... en wie het beste terrein van het land heeft. Nieuw dit seizoen is immers dat er na elke match een quotering zal gegeven worden voor de kwaliteit van de grasmat.

Na iedere wedstrijd van de Jupiler Pro League zullen de hoofdtrainer en de aanvoerder van het bezoekende team evenals de match delegate de staat van het terrein een quotering geven. Ze moeten tien kwalitatieve en vijf esthetische criteria in acht nemen.

KWALITATIEVE CRITERIA:

1. Homogene vegetatie over heel het terrein

2. De bal botst op een correcte manier

3. De bal springt niet weg (het terrein is egaal)

4. Het glijden van de bal op het grasvlak (hoogte van het gras en besproeiing vóór de match)

5. Afwezigheid van oppervlaktewater of ijs of sneeuw

6. Vlakke doel- en strafschopzones

7. Gras in het doelgebied

8. Kans op brandwonden bij een val of een sliding

9. Soepelheid

10. Geen risico op uitglijden, geen gebrek aan schokweerstand

ESTHETISCHE CRITERIA:

1. Kleur

2. Kwaliteit van het afrijden (en effect van de lijnen)

3. Dichtheid van het gras

4. Kwaliteit van de belijning

5. Verzorgde neutrale zone

Op het eind van het seizoen wordt een eindklassement opgemaakt en op het Gala van de Profvoetballer zal de greenkeeper van het beste terrein een award ontvangen.