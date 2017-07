Op de fandag heeft KRC Genk 1-1 gelijkgespeeld tegen Everton. Rooney scoorde voor de Engelsen, Samatta zorgde voor de gelijkmaker.

Bij de thuisploeg ontbraken nieuwkomers Vukovic, Ingvartsen en Maehle door blessures. Rooney opende net voor rust de score door Jackers met een gekruist schot kansloos te laten. Nochtans deed Genk de eerste helft goed mee en toonde vooral Trossard zich heel bedrijvig.





Na mistasten in de Engelse verdediging net na de rust kon Samatta van dichtbij de gelijkmaker scoren. Bijna scoorde hij even later opnieuw, maar deze keer zat de deklat in de weg na een kopbal. Het bleef 1-1, een opsteker tegen een sterke Engelse tegenstander één week voor de start van de competitie.