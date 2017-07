Idrissa Doumbia voetbalt het komende seizoen voor Zulte Waregem. De Ivoriaanse middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van RSC Anderlecht. De bekerwinnaar bedong ook een optie op een extra jaar huur.

De negentienjarige Doumbia streek vorige zomer neer in het Astridpark, waar hij nog tot medio 2021 onder contract ligt. In het begin van het seizoen 2016-2017 kwam de verdedigende middenvelder in vijf wedstrijden aan spelen toe, maar nadien deemsterde hij weg bij de landskampioen.



Zulte Waregem toonde zich de voorbije weken enorm actief op de transfermarkt. Doumbia, die gehaald wordt als vervanger voor Soualiho Meïté en Lukas Lerager, is de tiende nieuwkomer die gehaald werd in het tussenseizoen. Met Meïté, Lerager en Henrik Dalsgaard zag de fusieclub wel enkele sterkhouders vertrekken.



Komende zaterdag kan Doumbia al meteen in actie komen tegen zijn ex-club. Anderlecht en Zulte Waregem nemen het in het Constant Vanden Stockstadion tegen elkaar op voor de Supercup.