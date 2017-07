Nicolas Rajsel staat zes maanden aan de kant. De aanvaller tekende pas begin deze maand een contract bij de club, maar scheurde tijdens een oefenwedstrijd zijn kruisbanden.

Rajsel is een jeugdproduct van PSG. Hij speelde zich afgelopen seizoen in de kijker bij 1B-club Union en koos deze zomer voor een overstap naar KV Oostende. Daar zette hij zijn handtekening onder een contract van drie jaar, maar het eerst halfjaar zal hij al niet in actie komen.

De aanvaller raakte immers vrijdag geblesseerd in de slotfase van een oefenwedstrijd tegen Roeselare. Uit onderzoek is nu gebleken dat Rajsel zijn voorste kruisbanden gescheurd heeft. Hij moet geopereerd worden en daarna wacht een lange revalidatie van vermoedelijk zes maanden.