Middenvelder Nils Schouterden (28) verlaat KV Mechelen voor Eupen. Verder trokken de Oostkantonners ook Mickaël Tirpan (23) aan. De rechtsachter komt over van Excel Moeskroen. Beiden ondertekenden een contract tot juni 2019. Dat heeft Eupen maandag aangekondigd op de clubwebsite.

Schouterden keert terug naar de club waarmee hij in 2013-14 een seizoen in tweede klasse aantrad. Eupen heeft goede herinneringen aan de middenvelder, want toen trof hij 17 keer raak. Verder verdedigde Schouterden al de kleuren van Oud-Heverlee Leuven, Sint-Truiden en Westerlo. Vorig seizoen speelde hij 31 wedstrijden voor KV Mechelen. Eerder shopte Eupen al bij Malinwa, waar het deze zomer ook aanvaller Nicolas Verdier weghaalde.



Tirpan begon zijn carrière op lager niveau bij Dender, Francs Borains en Seraing. Sinds 2015 trad de rechtsachter aan voor Excel Moeskroen, waar hij het afgelopen seizoen doorgaans basisspeler was met 27 wedstrijden op de teller.