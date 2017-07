Sporting Charleroi leent Dodi Lukebakio het komende seizoen van RSC Anderlecht. De Zebra's bedongen ook een aankoopoptie voor de aanvallende middenvelder.

"Ik ben blij dat ik deze kans krijg", reageerde Lukebakio op de website van de landskampioen. "Ik hoop bij Charleroi speelkansen te krijgen en ervaring op te doen."



De 19-jarige Lukebakio is een jeugdproduct van de Brusselaars en maakte zijn debuut in het eerste elftal in oktober 2015. Vorig seizoen volgde een uitleenbeurt aan de Franse eersteklasser Toulouse, waar zijn aandeel beperkt bleef tot zes optredens.