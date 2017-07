Massimo Bruno speelt ook komend seizoen in het shirt van Anderlecht. De landskampioen kondigde zaterdag op de clubwebsite aan dat het de 23-jarige flankaanvaller net als vorig seizoen een jaar huurt van de Duitse vicekampioen Red Bull Leipzig.

"Ik kijk uit naar het volgende seizoen. We hebben een goede groep en ik zal er alles aan doen om het beste van mezelf te geven aan deze mooie club", verklaarde Bruno op de website van paars-wit.



Massimo Bruno maakte in 2012 zijn officiƫle debuut bij Anderlecht onder de Nederlandse coach John van den Brom. Na twee succesvolle seizoenen maakte hij in 2014 de overstap naar het Duitse Red Bull Leipzig en werd hij meteen uitgeleend aan de Oostenrijkse zusterclub Red Bull Salzburg.



Bij Leipzig kon Bruno nooit volledig doorbreken, waardoor hij afgelopen seizoen terugkeerde naar Anderlecht op huurbasis. Ook bij Anderlecht kon hij zich niet ontpoppen tot onbetwistbare basispion, maar kwam hij in totaal toch aan 39 wedstrijden in alle competities, waarin hij zes keer het net wist te vinden.