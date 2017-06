"De ambitie van STVV is om volgend jaar te eindigen in Play-off 1." Dat zegt voorzitter van de club, Marieke Höfte woensdag op de partneravond van STVV. De Kanaries stelden er ook hun wedstrijdshirts voor. De T-shirts zijn onderdeel van een originele STVV-lijn, die in samenwerking met een Truiense partner tot stand is gekomen.

"Het is een harde wereld met weinig regels", analyseert Höfte haar eerste jaar als voorzitter van een voetbalclub. "Eigenlijk is het een kwestie van vertrouwen en mensen kennen." Dat houdt haar niet tegen om hoog te mikken. "De ambitie van STVV is om het seizoen af te sluiten in Jupiler Pro League Play-Off 1."



Haar echtgenoot Roland Duchâtelet deelt die ambitie. "We hebben zeven nieuwe spelers erbij", aldus de ex-voorzitter van de Kanaries. "En we kunnen nu toch al vroeg in het seizoen zeggen dat we een goede ploeg hebben. Ook in de nieuwe trainer, Bartolomé 'Tintin' Márquez, hebben we vertrouwen. We hebben enkele spelers die met hem gewerkt hebben in Eupen opgebeld en die vonden hem allemaal top."



Duchâtelet herinnert aan de deelname in 2010."We hebben toen de vierde plaats behaald en stonden in het begin van de competitie zelfs even aan de kop. Die dynamiek zit er nu ook weer in." Volgens Duchâtelet is drang naar versterking van de Limburgers niet gestild na zeven nieuwe spelers. "Mogelijk komen er nog twee spelers bij", klinkt het.



Naast de ambities van STVV, werden ook de nieuwe wedstrijdtruitjes voorgesteld. "Het is een volledig eigen STVV-lijn die is ontwikkeld samen met de Truiense partner Olympic", aldus Höfte. "De vader van de eigenaar is trouwens Marcel Lismond, de man die in 1973 en 1974 ook speler is geweest bij STVV."