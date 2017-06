Clinton Mata draagt komend seizoen dan toch niet het shirt van Anderlecht. De landskampioen laat woensdag in een officieel bericht weten af te zien van de transfer.

RSC Anderlecht bouwt het eerste elftal verder uit om de doelstellingen van het komend seizoen in de beste omstandigheden te bereiken. Daarom ziet de club definitief af van de aanwerving van Clinton Mata. We wensen de speler alle succes met de verderzetting van zijn loopbaan", luidt het in een korte mededeling.



Mata is de rechtsachter van Charleroi. De 24-jarige Belgische Angolees werd al langer gelinkt aan een transfer richting Vanden Stockstadion, maar Sporting zou de transfer nu afblazen omdat de speler bleef twijfelen.



Anderlecht haalde met het oog op het nieuwe seizoen (en de Champions League) al doelman Matz Sels (Newcastle) en middenvelders Sven Kums (Watford) en Pieter Gerkens (STVV). Ook met aanvaller Henry Onyekuru (Eupen, via Everton) zou een akkoord in de maak zijn.