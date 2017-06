Promovendus Antwerp heeft een samenwerkingsovereenkomst van drie seizoenen afgesloten met de Portugese topclub FC Porto. Dat hebben beide clubs zondag op hun website aangekondigd. De 'Great Old' en Porto willen onderling 'know-how' uitwisselen, voornamelijk over de begeleiding van jeugdspelers.

"Onze Draken worden partner van de Belgische promovendus. De overeenkomst houdt ook in dat er wedstrijden tussen de twee clubs zullen worden georganiseerd", schrijft Porto op zijn website. "De samenwerking focust zich op een uitwisseling van informatie en kennis over de begeleiding van jeugdspelers", klinkt het bij de 'Great Old'.



Het akkoord werd gesloten tussen Porto-voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa en Luciano D'Onofrio. De nieuwe sportief directeur van Antwerp was tussen 1984 en 1987 technisch directeur bij de Portugese topclub. Ook Sergio Conceiçao, de huidige trainer van "De Draken", is een oude bekende van D'Onofrio. De ex-Gouden Schoen speelde tussen 2004 en 2007 voor Standard, de club waar D'Onofrio toen de plak zwaaide.