In een oefenwedstrijd heeft Club Brugge met 0-9 bij Westkapelle gewonnen. Waasland-Beveren en KV Mechelen deden nog beter...

Nieuwkomer Acolatse opende de score voor Club. De 0-9 was ook al van een nieuwkomer: Vanlerberghe. Tussendoor scoorden Cools (2), Vanaken, Osei-Berkoe, Vlietinck, Dennis en De Bock.



Waasland-Beveren won met 0-10 bij Vrasene met goals van Gano (3), Ampomah (2), Ndiaye (2), Cerigioni (2) en Mendy. Zwevezele kon scoren tegen Oostende, maar verloor wel met 1-3. Lokeren haalde het met 0-6 bij Zelzate. AA Gent boekte in Drongen een nipte zege, 2-3. Matton, Dejaegere en Verstraete hadden de Buffalo's wel eerst 0-3 voor gezet voor de tegengoals vielen.





De topscore van de avond viel in Rijmenam. Daar ging KV Mechelen winnen met 0-12. De goals kwamen van negen verschillende spelers: Schouterden, Kondolo, Callebaut, Croizet, Zeroual, Filipovic, Cobbaut en Zeroual scoorden één keer. Bandé maakte er drie en er was ook nog een owngoal.



Antwerp haalde het met 0-2 bij Zwarte Leeuw en Standard won in Aywaille met 0-4. De goals van de Luikenaars waren van Orlando Sa (2), Ryan Mmaee en Moussa Djenepo.