De Zimbabwaanse middenvelder Marvelous Nakamba heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend bij Club Brugge. Dat bevestigde blauw-zwart dinsdagnamiddag via Twitter. 'Marvelous' Nakamba, kan niet anders dan een 'schitterende' transfer zijn?!

Eerder op de dag meldde de vicekampioen dat er met Vitesse, de club van Nakamba, een principeakkoord was omtrent een transfer. Om de overgang af te ronden, moest Nakamba nog slagen in zijn medische en fysieke testen.

Clubs nieuwe aanwinst moet de opvolger worden van Timmy Simons, die een 'rustiger' laatste jaar wil doormaken. De 23-jarige Nakamba streek in de zomer van 2012 neer in Europa bij het Franse Nancy. Voordien had hij nog stage gelopen bij Cercle Brugge, maar daar kwam geen contract uit voort.

In de Ligue 2 kwam Nakamba maar tot twee wedstrijden, maar dat volstond voor Vitesse om hem voor het seizoen 2014-2015 vast te leggen. In de Eredivisie ontbolsterde de 6-voudig Zimbabwaans international de voorbije drie seizoenen helemaal. Na 77 wedstrijden voor de Arnhemnaars wacht hem nu de moeilijke taak in Brugge boegbeeld Timmy Simons op te volgen.

Met Vitesse eindigde Nakamba het afgelopen seizoen op de vijfde plaats in de Eredivisie en won hij de KNVB Beker. Nakamba is al de zesde Brugse transfer voor komend seizoen. Eerder kwamen al doelman Hubert (Standard), verdedigers Mera (Deportivo Cali) en Masovic (Cukaricki) en aanvallers Acolatse (Westerlo) en Dennis (Zorya Luhansk) de Brugse gelederen versterken.