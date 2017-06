De Senegalese international Stéphane Badji verlaat RSC Anderlecht. De 27-jarige middenvelder gaat op huurbasis een jaar voor Kayserispor voetballen, zo bevestigt de Turkse eersteklasser dinsdag.

Badji was sinds februari 2016 lid van Anderlecht, dat hem weghaalde bij het Turkse Basaksehir. In het shirt van paars-wit speelde hij afgelopen seizoen achttien wedstrijden, maar sinds Nieuwjaar was Badji helemaal uit beeld verdwenen.



Kayserispor eindigde afgelopen seizoen als vijftiende in de Süper Lig en kon zich maar net handhaven in de hoogste klasse. "We hopen dat deze transfer goed is voor de speler en de club", klinkt het.