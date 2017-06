Voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie hebben maandag fier de nieuwste aanwinst van AA Gent voorgesteld. De 25-jarige middenvelder Franko Andrijasevic ondertekende een contract voor vijf seizoenen. De Kroatische international is de duurste transfer in de clubgeschiedenis. De Buffalo's legden zo'n vier miljoen euro voor hem op tafel.

Andrijasevic komt over van Rijeka. Afgelopen seizoen scoorde hij zestien keer en werd hij tot beste speler van de Kroatische competitie verkozen. Eerst leek hij op weg naar Standard, maar uiteindelijk koos hij voor AA Gent. "Ik had een akkoord met Standard, maar dan kwam Gent op de proppen en zij hadden een veel aantrekkelijker voorstel", verklaarde Andrijasevic.



"Daarvoor moest ik zwichten. Dat na heel wat gesprekken. Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb. Ik had een goed gesprek met mijn landgenoot Lovre Kalinic (doelman AA Gent). Hij heeft er mee voor gezorgd dat ik hier nu zit. AA Gent is een grote club en ze geloven hier in mij. Ik ga er alles aan doen om me voor de volle honderd procent te geven. Ik wil zeker ook mijn oude club HNK Rijeka bedanken. Zij gaven me de kans om me te ontwikkelen. Ik heb daar een mooie tijd achter de rug, met een kampioenenviering als afsluiter."



Andrijasevic wordt ingehaald als een nummer tien. "Dat is ook mijn beste positie, maar ik kan ook heel goed uit de voeten op de acht en als het moet zelfs op de zes. Maar mijn voorkeur gaat zeker uit naar de tien."



"Ik hecht veel belang aan het familiale. Ik heb een schitterende vrouw en er is een tweede kindje op komst. Ik heb dus iets om op terug te vallen als het wat minder gaat. En ik ben international. Hier bij Gent kan ik me zeker in de picture spelen, maar ik ga me in eerste instantie wel op Gent concentreren en niet op de nationale ploeg."